Çin'de Çocukları Taşıyan Minibüs, 30 Metrelik Uçurumdan Aşağı Uçtu

Çin'in Yunna bölgesinde içinde dört çocuk bulunan bir minibüs dağ yamacından kontrolünün kaybedip 30 metre yüksekten takla atarak uçurumun dibinde bulan suya çakıldı. Kazayı gören bir kişi önce telefonu ile sağlık ekiplerini aradı daha sonra minibüstekileri kurtarmaya koştu.

MİNİBÜSTEN YARALI OLARAK ÇIKARILAN ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın olduğu yere yakınında bulunan bir serada çalışan başka bir kişi de yardıma koştu. Daha sonra çevredekilerin yardımı ile şoför ve dört çocuk hastaneye kaldırıldı. Ayakta yapılan müdahaleden sonra yara almadan kurtulan şoför ve çocuklar taburcu edildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL BÜYÜK BİR KAZA SON ANDA ENGELLENMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl da aynı yerde aracında 15 yolcu taşıyan 20 yıllık şoför, yol kenarına düşen taşları görünce durmuş ve büyük bir felaket oluşmasını engellemişti.

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