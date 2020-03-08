Çin'de çöken karantina otelinin enkazından 10 cansız bedene ulaşıldı
Çin'in Fujian eyaletinde korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan ve dün akşam saatlerinde çöken otelin enkazından 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
08.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:48
Çin'in Fujian eyaletinde korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan ve dün akşam saatlerinde çöken otelin enkazından 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
Çin'in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentinde dün akşam saatlerinde çöken otelin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Daha önce yapılan açıklamada, enkazdan 49 kişinin kurtarıldığı ifade edilmişti. Çin'in resmi haber ajansından yapılan son açıklamada ise 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Enkaz altında ise şu anda 23 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Kurtarma çalışmalarına polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan bin kişinin katıldığı belirtildi.
Korona virüsü hastalarıyla yakın temasta bulunmuş kişilerin tecrit altında tutulduğu Xinjia Express otelin çökme nedeninin henüz belirlenemediği, ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
Yapılan ön soruşturmada yaşanan facia sırasında otelde dekorasyon çalışmaları gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ve otel sahibinin gözaltına alındığı kaydedildi. - PEKİN
Çin'in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentinde dün akşam saatlerinde çöken otelin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Daha önce yapılan açıklamada, enkazdan 49 kişinin kurtarıldığı ifade edilmişti. Çin'in resmi haber ajansından yapılan son açıklamada ise 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Enkaz altında ise şu anda 23 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Kurtarma çalışmalarına polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan bin kişinin katıldığı belirtildi.
Korona virüsü hastalarıyla yakın temasta bulunmuş kişilerin tecrit altında tutulduğu Xinjia Express otelin çökme nedeninin henüz belirlenemediği, ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
Yapılan ön soruşturmada yaşanan facia sırasında otelde dekorasyon çalışmaları gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ve otel sahibinin gözaltına alındığı kaydedildi. - PEKİN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Çin'de çöken karantina otelinin enkazından 10 cansız bedene ulaşıldı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
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