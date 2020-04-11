Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çin'de Covid-19 salgınında 3 ölüm, 46 vaka görüldü

Çin'de dün yeni korona virüs salgınında dün 3 ölüm, 46 yeni vaka kayıtlara geçti.

11.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:10
Çin'de Covid-19 salgınında 3 ölüm, 46 vaka görüldü
Çin'de dün yeni korona virüs salgınında dün 3 ölüm, 46 yeni vaka kayıtlara geçti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında Covid-19 salgınında dün 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlerin tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı. Böylelikle, salgında şu ana dek meydana gelen can kaybı 3 bin 339'a yükseldi. Komisyon, dün Çin anakarasında 46 yeni vakanın tespit edildiğini, bunlardan 3'ünün Guangdong eyaletinde, 1'inin Heilongjiang eyaletinde görüldüğünü, diğer 42 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Ülkedeki yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 183'e, salgının başından bu yana tespit edilen toplam teyitli vaka sayısı ise 81 bin 953'e çıktı.

Çin'de dün ayrıca 70 kişi hastanelerden taburcu edilirken, şu ana kadar Covid-19 tedavisinin ardından taburcu edilen kişi sayısı 77 bin 525'e ulaştı. - PEKİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Hubei, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Haberler
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu Haberler
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! İşte istisna tutulan kurumların listesi Haberler
Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! İşte istisna tutulan kurumların listesi
Burcunuz bugün ne söylüyor? Haberler
Burcunuz bugün ne söylüyor?
Haberler ›› Güncel ››Çin'de Covid-19 salgınında 3 ölüm, 46 vaka görüldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:17: FSM'DEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 09:16: Ordu'da 'Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli' açıldı - Haber 09:15: KADIKÖY'DE SOKAKLAR VE YOLLAR BOŞ KALDI - Haber 09:13: 1 sokak köpeğini öldürüp, 2'sini yaralayan kişi: Eşimi kurtarmak için ateş ettim - Haber 09:11: (Özel) Sokağa çıkma yasağında çatı katında boks havadan görüntülendi - Haber 09:01: Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak - Haber 08:31: Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi - Magazin 08:16: Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu - Haber