Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çin'de Covid-19 salgınında 3 ölüm, 46 vaka görüldü

Çin'de dün yeni korona virüs salgınında dün 3 ölüm, 46 yeni vaka kayıtlara geçti.

11.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:15
Çin'de Covid-19 salgınında 3 ölüm, 46 vaka görüldü
Çin'de dün yeni korona virüs salgınında dün 3 ölüm, 46 yeni vaka kayıtlara geçti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında Covid-19 salgınında dün 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlerin tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı. Böylelikle, salgında şu ana dek meydana gelen can kaybı 3 bin 339'a yükseldi. Komisyon, dün Çin anakarasında 46 yeni vakanın tespit edildiğini, bunlardan 3'ünün Guangdong eyaletinde, 1'inin Heilongjiang eyaletinde görüldüğünü, diğer 42 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.
Ülkedeki yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 183'e, salgının başından bu yana tespit edilen toplam teyitli vaka sayısı ise 81 bin 953'e çıktı.
Çin'de dün ayrıca 70 kişi hastanelerden taburcu edilirken, şu ana kadar Covid-19 tedavisinin ardından taburcu edilen kişi sayısı 77 bin 525'e ulaştı.
(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Hubei, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Haberler
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Haberler ›› Güncel ››Çin'de Covid-19 salgınında 3 ölüm, 46 vaka görüldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:54: Konya Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşım duyurusu - Haber 10:54: Mardin'de kaçak sigara operasyonu - Haber 10:53: Fransa'da koronavirüsten ölen Türk'ün kuzeni de virüs kurbanı oldu - Haber 10:52: Jandarma, annesinin doğum gününü kutlamak isteyen çocuğu pastayla sevindirdi - Haber 10:52: Artvin'de anaokulu öğretmeninden sağlık çalışanlarına duygulandıran hediye - Haber 10:47: Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı - Ekonomi 10:13: Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi - Haber 09:45: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı - Magazin