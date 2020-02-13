Haberler » Dünya » Çin'de Covid-2019 (koronavirüs) ilaçlaması kameralara yansıdı - Haberler

Çin'de Covid-2019 (koronavirüs) ilaçlaması kameralara yansıdı

Çin'de Covid-19'un (koronavirüs) ortaya çıktığı Vuhan kenti başta olmak üzere birçok şehirde virüse karşı ilaçlama yapılıyor.

13.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:36Çin'de Covid-2019 (koronavirüs) ilaçlaması kameralara yansıdı

Çin'de Covid-19'un (koronavirüs) ortaya çıktığı Vuhan kenti başta olmak üzere birçok şehirde virüse karşı ilaçlama yapılıyor.

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1369'a, vaka sayısı ise 60 bin 331'e ulaşırken, Çin'de Vuhan başta olmak üzere birçok noktada virüse karşı ilaçlama yapıldı. Görüntülerde, ilaçlama araçlarının şehri ilaçladığı ve koruyucu kıyafet giymiş görevlilerin de yaya olarak sokakları ilaçlama işlemini gerçekleştirdiği görülüyor. Ayrıca, sadece sokakların değil bazı yapıların iç bölümlerinin de bu kapsamda ilaçlandığı görüntülere yansıdı.



Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 19:59:01