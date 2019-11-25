Çin'de deprem: 1 ölü

Çin'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Çin'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi Jingxi kentinde sabah saatlerinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Daxin bölgesi yakınlarında yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Depremin ardından Daxin bölgesinde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Yetkililer, bazı bölgelerde kaya parçalarının evlere isabet ettiğini ve evlerde hasar meydana geldiğini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA