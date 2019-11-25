Haberler » Güncel » Çin'de deprem: 1 ölü - Haber

Çin'de deprem: 1 ölü

Çin'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

25.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:27
Çin'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Çin'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi Jingxi kentinde sabah saatlerinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Daxin bölgesi yakınlarında yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Depremin ardından Daxin bölgesinde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Yetkililer, bazı bölgelerde kaya parçalarının evlere isabet ettiğini ve evlerde hasar meydana geldiğini ifade etti.
(İHA)
Çin'de deprem: 1 ölü

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA
Haber Videosu : Çin'de deprem: 1 ölü


Son Dakika Güncel Haberleri
12:53 Adana'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi
12:53 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  2
12:53 Adana'da gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
12:52 Kadına şiddette atasözleri uyarısı
12:52 'Pars' ve 'Kaplan'dan yapılan füze atışında hedef başarıyla vuruldu
12:45 Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:04 Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
11:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, oğlunun haberini yapan gazetecileri gözaltına aldırdı
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:41 Alkollü müşteri barda dehşet saçtı: 2 garson bıçaklandı
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 12:54:05