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Çin'de doktora sonrası araştırmacıların sayısı 200 bin kişiyi geçti

Çin'de doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapanların sayısı 207 bin kişiye ulaştı.

27.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:19Çin'de doktora sonrası araştırmacıların sayısı 200 bin kişiyi geçti

Bu kişiler, 2018 yılında tamamlamış doktora sonrasında 43 bin 10 makale ve 2 bin 235 kitap yayımladılar. Ülke çapında 26 bin 203 proje gerçekleştiren bu kişiler. 9 bin 305 adet patent başvurusu da yaptı…

Çin'de araştırma programları çerçevesinde doktora sonrası (postdoktora) çalışması yapanların sayısı, 2018 yılında 207 bin 840 kişiye ulaştı. Yayımlanan postdoktora çalışmaları alanındaki gelişmelere ilişkin rapora göre, bu çalışmalar ülkede var olan 6 bin 737 adet doktora sonrası araştırma merkezinde gerçekleşiyor.

Söz konusu merkezlerde çalışanlar arasında 5 bin 677 yabancı uyruklu araştırmacı da bulunuyor. 2018 yılında doktora sonrası araştırmacıların 1.836'sı doktorasını yurt dışında yapmış olan Çinlilerdi. Veriler, Doğu Çin Eyaleti Jiangsu'nun başkenti Nanjing'de bulunan Doktora Sonrası Çalışmalar Yönetimi Ulusal Komitesive Çin Doktora Sonrası Bilim Vakfı tarafından organize edilen yüksek öğretim mübadele faaliyeti bağlamında yayımlanmış rapordan kaynaklanıyor.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yöneticilerinden Li Jisheng, doktora sonrası araştırmacılarının büyük çoğunluğunun, Çin'de bilim ve teknoloji araştırmaları alanının başlıca gücü durumuna ve üniversitede ve teknik branşlarda önder konumuna geldiklerini açıkladı. Doktora sonrası araştırmacılar arasından 100 kadarı, Çin Bilim Akademisi'nde ve Çin Mühendislik Akademisi'nde akademisyen olarak çalışıyor.

Raporda ayrıca, araştırma çalışmalarını 2018 yılında tamamlamış doktora sonrası araştırmacıların 43 bin 10 makale ve 2 bin 235 kitap yayımlamış oldukları; ülke ve eyalet düzeyinde 26 bin 203 araştırma projesi gerçekleştirerek 9 bin 305 adet patent başvurusu yaptıkları da belirtiliyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: Bültenler

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