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Çin'de dün 130 asemptomatik vaka tespit edildi

Çin'de dün 36 teyitli yeni korona vakası ve 130 asemptomatik vaka tespit edildi.

01.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:14
Çin'de dün 130 asemptomatik vaka tespit edildi
Çin'de dün 36 teyitli yeni korona vakası ve 130 asemptomatik vaka tespit edildi. Dün yeni korona virüsü nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün yeni korona virüsü nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölümlerden 6'sının, salgının merkezi olduğu düşünülen Wuhan 'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde, 1'inin de Şanghay kentinde meydana geldiği aktarıldı. Böylece, ülkede korona virüs salgınında can kaybı sayısı 3 bin 312'ye ulaştı.

Komisyon, Çin anakarasında dün 36 yeni vaka tespit edildiğini, vakalardan 1'inin Guandong eyaletinde görüldüğünü, diğer 35 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu. Bir haftadır yeni vaka görülmeyen Wuhan kentinde de ilk yurt dışı kaynaklı vakanın tespit edildiği bildirildi.

Korona dalgası endişesi

Çin anakarasında dün ayrıca 130 yeni asemptomatik vaka görüldüğü bildirildi. Komisyon, asemptomatik vaka sayısının da bugünden itibaren günlük olarak açıklanacağını bildirdi. Çin'in semptom göstermeyen hastaları teyitli vakaların arasına dahil etmemesi, kamuoyunda salgının yeniden patlak vereceği endişelerine yol açıyordu. Komisyonun açıklamasında, yakın müşahede altında tutulan ve semptom göstermeyen enfekte kişi sayısının bin 367 olduğu belirtildi.

Öte yandan Çin anakarasında Şubat ayı sonu itibarıyla 43 binden fazla kişinin testlerinin pozitif sonuç verdiği, ancak bu kişilerin semptom göstermedikleri gerekçesiyle toplam teyitli vakalara dahil edilmediği yazılmıştı.

Çin anakarasında şu ana kadar toplam 81 bin 554 korona virüs vakası kayıtlara geçti. Komisyon, dün korona hastası 186 kişinin hastanelerden taburcu edildiği ve ülke genelindeki taburcu edilen toplam kişi sayısının 76 bin 238'e ulaştığını duyurdu. - PEKİN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Wuhan, Güncel
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