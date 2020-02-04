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Çin'de durum içler acısı! Maskesiz dışarı çıkan kadın, tekme tokat dövüldü

Tüm dünyaya korku salan koronavirüs nedeniyle olağanüstü seferberliğin ilan edildiği Çin'de dışarıya maske takmadan çıkan bir kadın, önünü kesen yetkili tarafından tekme tokat dövüldü.

04.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:47

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılarak tüm dünyada panik yaratan koronavirüs salgını nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Olağanüstü seferberliğin ilan edildiği kentte Çinliler maske takarak önlem almaya çalışıyor.

MASKE TAKMAYAN KADINA ŞİDDET

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler ise salgının ne boyuta çıktığını gözler önüne serdi. Gezintiye çıkan bir kadının maske takmadığını fark eden yetkili, kadını saçından tutarak yerlerde sürükledi.

YUMRUKLAYIP HAKARETLER SAVURDU

Bununla da yetinmeyen yetkili, ayağa kalkarak direnmeye çalışan kadına yumruk attı. Hem hakaretler yağdıran hem de şiddetini uzun süre devam ettiren yetkili ile ilgili herhangi bir işlem yapılıp, yapılmadığı henüz bilinmiyor.

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Çin'de durum içler acısı! Maskesiz dışarı çıkan kadın, tekme tokat dövüldü

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, 3. Sayfa, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (13)
ISTANBULLU:burdada sokak ortasinda gunluk kari doverler, kursunlarlar, bicaklarlar. .
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HASTA VE MAĞDURLARA KÖTÜLÜK DÎLENMEZ:Ulan dengesiz medeniyetsiz ard niyetli provokasyoncu insan müsvetteleri, elinizden bir şeyde gelmiyor, değil insanlığa kendinize bile faydanız yok fakat sağlık konusuna bile siyaset bulaştırıyorsunuz. Samimi bir Müslüman Vicdanlı ve merhametli olur. Yüce ALLAH''ın yarattığı tüm canlılara merhametli ve şevkatli davranır.
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ÇİN ÇORBASI:sanırsamki bunlar maske takmayanlarıda yiyecek
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HAKİKAT GÖRMEK:İnşallah iç savaş çıkar ama hayırlısı olsun tıpkı Hızır aleyhisselam masum çocuk öldürmüş gibi olsun şerde bir hayır vardır Allah bilir siz bilmezsiniz herseyde kötü görme çünkü hakikat KÖRSÜNÜZ hak şerleri hayr eyler zannetme ki gayr eyler Arif anı seyr eyler ne eylerse güzel eyler
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HAKAN GÜLLE:orda kavgada edilmez herkes Bruce lee :D
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NEFRO:Çinde normal bir durum çoçuk veya kadını rahat bir şekilde sokak ortasında dövebilirsiniz. Kimse karışmaz bir şey de demez.
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ASABİ:atma recep din kardeşizzzz
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ZENGİN:beter olun
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ADANALİ:harbi kafayı yediniz iyice
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DOĞRU DOĞRUDUR:İnsan değil bunlar. ne bulurlarsa yiyolar maske takmadığı için birbirini kesiyolar.
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