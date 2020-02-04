Çin'de durum içler acısı! Maskesiz dışarı çıkan kadın, tekme tokat dövüldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılarak tüm dünyada panik yaratan koronavirüs salgını nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Olağanüstü seferberliğin ilan edildiği kentte Çinliler maske takarak önlem almaya çalışıyor.

MASKE TAKMAYAN KADINA ŞİDDET

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler ise salgının ne boyuta çıktığını gözler önüne serdi. Gezintiye çıkan bir kadının maske takmadığını fark eden yetkili, kadını saçından tutarak yerlerde sürükledi.

YUMRUKLAYIP HAKARETLER SAVURDU

Bununla da yetinmeyen yetkili, ayağa kalkarak direnmeye çalışan kadına yumruk attı. Hem hakaretler yağdıran hem de şiddetini uzun süre devam ettiren yetkili ile ilgili herhangi bir işlem yapılıp, yapılmadığı henüz bilinmiyor.