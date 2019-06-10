Çin'de "Ejderha Kayığı Festivali" tatilinde 96 milyon yerli turist seyahat etti

Festivalde seyahat eden turist sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 7,7 oranında artış gösterdi.

Cuma-Pazar arası üç günde turizmin getirisi 39,33 milyar yuana (takriben 5,7 milyar ABD doları) ulaşarak, geçen yıla kıyasla yüzde 8,6'lık bir yükseliş gösterdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, bu yılın Cumartesiye denk gelen Kültürel ve Doğal Miras Günü tüm Çin'de sahnelenen değişik etkinlikler yoluyla kutlandı ve çok sayıda turist çekti.

Öte yandan bu tatilde sahil kentlerine akın akın gidildiği de belirtildi.

Kaynak: Bültenler