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Çin'de enflasyon yavaşladı

Çin'in tüketici fiyat endeksi şubat ayında yüzde 5,2 artış yaşanırken üretici fiyatları ise deflasyona yöneldi.

10.03.2020 07:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 07:46
Çin'de enflasyon yavaşladı
Çin'in tüketici fiyat endeksi şubat ayında yüzde 5,2 artış yaşanırken üretici fiyatları ise deflasyona yöneldi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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