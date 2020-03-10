Çin'de enflasyon yavaşladı
Çin'in tüketici fiyat endeksi şubat ayında yüzde 5,2 artış yaşanırken üretici fiyatları ise deflasyona yöneldi.
10.03.2020 07:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 07:46
Çin'in tüketici fiyat endeksi şubat ayında yüzde 5,2 artış yaşanırken üretici fiyatları ise deflasyona yöneldi.
Kaynak: Dunya.com
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Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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