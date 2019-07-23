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Çin'de evcil hayvan kafeleri gençlerin uğrak yeri oldu

Çin'de evcil hayvan kafeleri gençler arasında gittikçe popüler hale geliyor.

23.07.2019 17:28 Çin'de evcil hayvan kafeleri gençlerin uğrak yeri oldu
Çin'de evcil hayvan kafeleri gençler arasında gittikçe popüler hale geliyor. Çinli gençler hayvan kafelerinde boş vakitlerini değerlendirip kedi ve köpeklere ziyafet veriyor.

Çin'de hayvan kafelerinin bazıları hayvan beslemek için, bazıları ise hayvanları sevmek için hizmet veriyor. Evlerinde hayvan beslemeyen Çinli gençler bu kafelere gelerek hayvanları seviyor ve onlara yiyecek ısmarlıyor. Hayvan kafeleri, kedi ve köpek kafeleri olarak da ayrılabiliyor. Bazı kafelerde de kurt cinsi köpekleri sevmeleri konusunda gençlere hizmet veriliyor. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Magazin

Kaynak: İHA

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