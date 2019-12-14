Çin'de fabrikada dev yangın uçaktan böyle görüntülendi

Çin'in Şangay kentinde tahıl ve yağ üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Şehrin birçok noktasından görülebilen yangın uçaktaki yolcular tarafından da görüntülendi.

Şangay kentinin endüstriyel bölgesi olan Pudong'ta tahıl ve yağ üretimi yapan bir fabrikada yerel saatle 17.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevresindeki tesislere de sirayet eden yangını söndürmek için bölgeye 300 itfaiye eri ve 50 itfaiye aracı sevk edildi.

Şehrin birçok noktasından görülen yangın havadan da görüntülendi. Yangın sırasında bölgeden geçmekte olan uçaktaki yolcular o anları görüntüledi. Uçaktan çekilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Saatler süren çalışma sonrası kontrol altına alınabilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangında kimsenin yara almadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangının alevli görüntüsü

Uçaktan çekilen görüntüler

Amatör kamera görüntüleri