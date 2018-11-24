Çin'de Fabrikada Patlama: 2 Ölü, 57 Yaralı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:51



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:51

Çin'de bir makine fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı. Çin'in Jilin eyaletinde bulunan Liaoyuan kentindeki bir makine fabrikasında patlama meydana geldi.Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi de yaralandı. Henüz sebebi belirlenemeyen patlama sonucu bölgedeki 41 evinde hasar gördüğü kaydedildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ekipleri aktarılırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.(İHA)