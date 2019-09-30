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Çin'de fabrikada yangın: 19 ölü

Çin'in Ninghai bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

30.09.2019 09:38Çin'de fabrikada yangın: 19 ölü
Çin'in Ninghai bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. O anları, fabrikanın çevresindekiler görüntüledi.

Yangın, Çin'in doğusunda bulunan Ninghai bölgesinde bir fabrikada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 19 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yangından sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan 8 kişiden 3'ünün yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, yangının sebebinin araştırıldığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Fabrikadaki yangından görüntüler
Yükselen dumanlar
Çevredekilerin paniği



Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: DHA

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