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Çin'de fabrikada yangın 19 ölü

Çin'in Ninghai bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

30.09.2019 09:57
Çin'in Ninghai bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. O anları, fabrikanın çevresindekiler görüntüledi.
Yangın, Çin'in doğusunda bulunan Ninghai bölgesinde bir fabrikada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 19 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yangından sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan 8 kişiden 3'ünün yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Güvenlik güçleri, yangının sebebinin araştırıldığını bildirdi.
Çin'de fabrikada yangın 19 ölü

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: DHA

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