Haberler » Güncel » Çin'de fabrikada yangın: 4 ölü

Çin'de fabrikada yangın: 4 ölü

Çin'in doğusundaki bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

20.10.2019 07:38Çin'de fabrikada yangın: 4 ölü
Çin'in doğusundaki bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Fucien eyaletine bağlı Nan'an kentinde temizlik ürünleri üreten 7 katlı bir fabrikanın 5'inci katında gece saatlerinde yangın çıktı.
4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı yangını, Nan'an itfaiye birimleri kontrol altına alarak söndürdü.
Yaralılar hastaneye sevk edilirken, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
07:56 22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu: 5 gözaltı
07:47 MSB: 'Tel-Abyad'da 1 asker şehir oldu'
07:51 22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu: 5 gözaltı
07:47 22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu: 5 gözaltı
07:46 "PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirildi"
07:41 22 YAŞINDAKİ GENÇ YATAK ODASINDA ÖLÜ BULUNDU: 5 GÖZALTI
07:38 Çin'de fabrikada yangın: 4 ölü
20.10.2019 08:00:52