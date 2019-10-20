Çin'de fabrikada yangın: 4 ölü

Çin'in doğusundaki bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Çin Halk Cumhuriyeti
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Fucien eyaletine bağlı Nan'an kentinde temizlik ürünleri üreten 7 katlı bir fabrikanın 5'inci katında gece saatlerinde yangın çıktı.
4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı yangını, Nan'an itfaiye birimleri kontrol altına alarak söndürdü.
Yaralılar hastaneye sevk edilirken, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
, Güncel Kaynak: AA