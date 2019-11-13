Çin'de fındık rüzgârı esti

Çin'in Şanghay şehrinde 5-10 Kasım tarihleri arasında 2.'si düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na fındık rüzgarı esti.



Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) tarafından açılan stant ile fındık ve fındık ürünlerinin tanıtımının yapıldığı fuarda ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ile fındık kullanarak imal edilmiş ürünler ikram edildi. Ayrıca Türk fındığı ile fındık sektörüne ilişkin tanıtıcı bilgilerin yanı sıra Türk fındık ihracatçılarının iletişim bilgilerinin de yer aldığı broşürler dağıtıldı.



KFMİB standını Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de ziyaret etti. KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2000 yılında 160 ton fındık ihracat edilen Çin'e bugün 9 bin 574 ton fındık ihraç dildiğini aktardı. 2019 yılında ihraç edilen fındığın karşılığında 75 milyon dolar döviz geliri elde edildiğini belirten Sevinç, bu rakamın geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 97'lik bir artışa tekabül ettiğini dile getirdi.



Ocak-Ekim 2019 döneminde Türkiye'den Çin'e gerçekleştirilen toplam gıda ihracatının 205 milyon dolar olduğuna dikkat çeken Sevinç, fındığın tüm tarım ürünleri içinde ilk sırada yer aldığını ve bu çerçevede Türk gıda ve tarım ürünlerinin Çin'deki elçisi konumunda olduğunu vurguladı.



Çin'de yürütülen tanıtım faaliyetlerinin bir sonucu olarak Türk fındığının artık Çin'de yeterli bir bilinirliğine sahip olduğu ve ihracat rakamlarında her geçen yıl istikrarlı bir artış yaşandığını vurgulayan Sevinç, "Çin hükümeti tarafından uygulanan politikalar çerçevesinde yüksek kalitede ürün ve hizmet ithalatının genişletilmesi planlanıyor. Bu pastadan mümkün olduğunca büyük bir dilim alabilmek için çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA