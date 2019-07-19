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Çin'de gaz fabrikasında patlama

Çin'in orta kesiminde bulunan gaz fabrikasında patlama olduğu bildirildi.

19.07.2019 16:43 Çin
Çin'in orta kesiminde bulunan gaz fabrikasında patlama olduğu bildirildi.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Hınan eyaletine bağlı Yima kentinde bulunan gaz fabrikasında patlama meydana geldi.
Patlama, Henan Coal Gas Co. LTD'ye ait fabrikanın hava ayırma ünitelerinin bulunduğu alanda gerçekleşti.
Patlamadan dolayı 2 kişiden haber alınamazken, yaralılar bulunduğu belirtildi. Olayın ardından fabrikada çalışmaya ara verildi.
Patlama nedeniyle bölgede 3 kilometrekarelik alanda bulunan binalar da zarar gördü.
Patlamaya ilişkin medyaya düşen görüntülerde büyük beyaz bir dumanın gökyüzüne yükseldiği görülüyor.
Yerel hükümet olayın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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