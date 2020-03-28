Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çin'de görülen yeni Covid-19 vakaları yurt dışı kaynaklı

Çin'de dün 54 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği, vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu bildirildi.

28.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:33
Çin'de görülen yeni Covid-19 vakaları yurt dışı kaynaklı
Çin'de dün 54 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği, vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün Çin anakarasında yeni korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlerin tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı. Böylelikle toplam can kaybı sayısı 3 bin 295'e ulaştı. Komisyon, Çin anakarasında dün 54 yeni vaka kayıtlara geçerken, vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu. Ülkedeki yurt dışı kaynaklı Covid-19 vakalarının sayısının ise 649'a yükseldiği belirtildi. Çin anakarasında şu ana kadar görülen toplam vaka sayısı da böylece 81 bin 394'e çıktı. Cuma günü tespit edilen 54 yeni vakanın 17'sinin Şanghay kenti, 11'inin Guangdong eyaleti ve 6'sının Fujian eyaletinde görüldüğü ifade edildi. Diğer yandan, dün 383 hastanın taburcu edildiği, toplam taburcu edilen kişi sayısının 74 bin 971'e ulaştığı bildirildi.

Komisyon, Hong Kong'daki vaka sayısının da 518'e ulaştığını aktardı. Hong Kong'da salgın nedeniyle şu ana dek 4 kişi hayatını kaybetti. - PEKİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Hubei, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Çin'de görülen yeni Covid-19 vakaları yurt dışı kaynaklı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Doktor, gizlice video çekti! ABD’de hastanelerin hali içler acısı Haberler
Doktor, gizlice video çekti! ABD'de hastanelerin hali içler acısı
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haberler
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak Haberler
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu Haberler
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı Haberler
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haberler
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı Haberler
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı Haberler
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:16: Başkan çiftçi muhtarlara bilgi verdi - Haber 11:16: Samsun İl İdare Kurulu toplandı - Haber 11:16: "Simgelerin köprüsü"nde kule yüksekliği 230 metreye ulaştı - Haber 11:16: "Evde kal", "Hayat eve sığar" yazıları polis araçlarının tepe lambalarında - Haber 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber