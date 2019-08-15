Haberler» Güncel» Haber

Çin'de gövde gösterisi gibi tatbikat

Çin, protestoların sürdüğü Hong Kong' sınırında bulunan Shenzhen kentinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

15.08.2019 14:32 Çin'de gövde gösterisi gibi tatbikat
Çin, protestoların sürdüğü Hong Kong' sınırında bulunan Shenzhen kentinde askeri tatbikat gerçekleştirdi. Çin'in bu hareketi, haftalardır Çin karşıtı eylemlere ev sahipliği yapan Kong Kong'a karşı gövde gösterisi olarak yorumlandı.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi ile başlayan ve kısa bir süre sonra yerini hükümet karşıtı eylemlere bırakan gösterilerin ardından Çin'den yeni bir hamle geldi. Çin askerleri, Hong Kong sınırında bulunan Shenzhen kentinde gövde gösterisi gibi askeri tatbikat gerçekleştirdi. Shenzhen şehrinde çok sayıda zırhlı araç ve ağır silahlı polisin toplandığı görüldü. Kentte yaşanan asker hareketliliğin yanı sıra Shenzhen Stadyumu'nda da askeri birliklerin olduğu öğrenildi. Elde edilen uydu fotoğraflarında, askeri birliklerin askeri tatbikat yaptığı görüldü.

Çin askerlerin kentte bulunmasının düzenli tatbikatlardan biri olduğunu savunurken uzmanlar ise Çin'in günlerdir Çin karşıtı protestolar ile dünya gündeminde ilk sıralarda yer alan Hong Kong'a mesaj gönderdiğine inanıyor. - SHENZEN

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hükümet, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:44   Ayçiçekte rekolte beklentisi 200 bin dönüm
14:44   İki günlük bebek yatağında ölü bulundu
14:43   Kaldırımda yürürken üzerine cam düşen kadın öldü
14:42   Sahaya atlayan şahıs adliyeye getirildi
14:41   TRABZON-SÜMELA MANASTIRI BAYRAM YOĞUNLUĞU
14:39   Çinli elçiden İngiliz siyasetçilere "Hong Kong" tepkisi
14:39   İSTANBUL-SÜPER KUPA MAÇINDA SAHAYA GİREN YOUTUBER ADLİYEYE GETİRİLDİ