Çin'de günlük maske üretimi 100 milyonu aştı

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin ve Devlet Konseyi'nin, maske üreticilerinin faaliyetlerine yeniden başlaması ve üretim hedefine ulaşması yönündeki düzenlemeleri neticesinde günlük maske üretimi hızla yükseldi.

NDRC'nin verilerine göre, 29 Şubat'ta normal, cerrahi ve N95 tipi olmak üzere maske üretim kapasitesi günlük 110 milyona ulaştı, üretilen maske miktarı 116 milyonu buldu. Veriler, maske imalat kapasitesinin ve miktarının 1 Şubat'a kıyasla sırasıyla 5,2 ve 12 kat arttığını gösteriyor. Üretim kapasitesindeki artış, arz ve talep farkını da hafifletti.

Cerrahi N95 maskesinin günlük üretim kapasitesi ve miktarı da sırasıyla 1 milyon 960 bin adet ve 1 milyon 660 bin adet oldu. Bu rakamların, sağlık personelinin korunma ihtiyacını etkin şekilde karşılayacak düzeyde olduğu bildirildi.