Haberler » Güncel » Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü - Haber

Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü

Çin'de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

04.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:52Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü

Çin'de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının da olduğu patlamada, çevredeki evlerin camlarının kırıldığı belirtildi.

Patlama, Çin'in Hunan eyaletindeki Liuyang şehrinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana geldi. Yerel medya, patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. Öte yandan, fabrikanın bulunduğu bölgedeki diğer yerleşim yerlerinin camlarının şok dalgası sebebiyle kırıldığı duyuruldu.

Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Patlama sonrası yükselen dumanlar

-Bölgeden görüntü



Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:19 Kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu (2) - Haber
19:17 Tokat erbaa'da 3 ev alevlere teslim oldu - Haber
19:16 Bursa'da cenaze konvoyunda kaza: 4 yaralı - Haber
19:13 "Ulaşım Çalıştayı" ile İstanbul'da trafiğe çözüm aranacak - Haber
19:13 Milletvekili Kamil Aydın'dan "Erzurum Havalimanı" açıklaması - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:26:57