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Çin'de havai fişek fabrikasında patlama 7 ölü

Çin'de havai fişek fabrikasında patlama 7 ölüÇin, (DHA)- Çin'de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

04.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:09
Çin'de havai fişek fabrikasında patlama 7 ölü
Çin, (DHA)- Çin'de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının da olduğu patlamada, çevredeki evlerin camlarının kırıldığı belirtildi.
Patlama, Çin'in Hunan eyaletindeki Liuyang şehrinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana geldi. Yerel medya, patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. Öte yandan, fabrikanın bulunduğu bölgedeki diğer yerleşim yerlerinin camlarının şok dalgası sebebiyle kırıldığı duyuruldu.
Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.
Çin'de havai fişek fabrikasında patlama 7 ölü

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: DHA


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