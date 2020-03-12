Çin'de havayolu ile taşınan yolcu sayısı yüzde 84,5 azaldı
Çin'de Şubat ayında hava yolu ile taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,5 azalarak 8,34 milyon oldu.
12.03.2020 07:53 | Son Güncelleme: 12.03.2020 07:53
Çin'de Şubat ayında hava yolu ile taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,5 azalarak 8,34 milyon oldu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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