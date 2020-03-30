Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çin'de hayvan pazarları yeniden açıldı

Çin'in Guilin ve Dongguan şehirlerinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığı bildirildi.

30.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:28
Çin'de hayvan pazarları yeniden açıldı

Çin'in Guilin ve Dongguan şehirlerinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığı bildirildi.

Çin'de virüsün yayılma oranının düşmesinin ardından ülkenin Guilin ve Dongguan şehirlerinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığı belirtildi. Koronavirüsün (Covid-19) Çin'in Vuhan şehrinde bir hayvan pazarında ortaya çıktığı dünyanın gündeminde geniş yer tutmuştu.Söz konusu pazarlarda kediler ve köpekler, paslı kafeslere sıkıştırılırken, yarasalar ve akrepler yeniden satışa sunuldu. Binlerce kişinin pazarı ziyaret ettiği bildirildi. Dongguan'da açılan hayvan pazarında ise yarasaların ve akreplerin insan tedavisinde kullanılmasına yönelik reklamı yapılan bir afiş görüldü. Hayvan pazarlarının, koronavirüs öncesindeki gibi aynı şekilde faaliyete geçtiği belirtilirken, tek farkın güvenlik görevlilerinin fotoğraf çeken kişileri durdurmaya çalışması olduğu ifade edildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Çin'de hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

ABD’deki koronavirüs tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor Haberler
ABD'deki koronavirüs tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor
Hollanda’da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı Haberler
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Haremiyle karantinaya giren Tayland Kralı’na ülkesinden tepki yağdı Haberler
Haremiyle karantinaya giren Tayland Kralı'na ülkesinden tepki yağdı
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti Haberler
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Çin uslanmıyor! Virüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı Haberler
Çin uslanmıyor! Virüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti

Son Dakika Dünya Haberleri

18:16: Kars'ta koronavirüs testi yapılacak - Haberler 18:14: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Sana'ya yoğun hava saldırısı - Haberler 18:09: Tekel bayisinin kundaklanma anı kamerada - Haberler 18:06: TEİS Genel Başkanı Saydan'dan Kovid-19'a yönelik "ilaç ve gıda takviyesi" uyarısı Açıklaması - Haberler 18:05: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün... - Haberler 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler 16:29: Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi - Haberler 15:51: Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti - Haberler 15:06: Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi - Haberler 14:54: Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı - Haberler