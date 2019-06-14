14.06.2019 12:27
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Çin'de heyelan faciası: 1 ölü

Çin

Çin'de şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi.

Çin'de şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği korkunç facia kameralara yansıdı.

Çin'in Fujian eyaletinin Wuping kentinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir kişi ve çevrede bulunan araçlar toprak altında kaldı. Heyelanın olduğu bölgede evler boşaltılırken olay yerine gelen ekipler toprak altında kalan kişiyi çıkardı. Ancak toprak altında kalan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - PEKİN
Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa

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