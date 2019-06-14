14.06.2019 12:56
Haberler»Güncel » Haber

- Çin'de Heyelan Faciası: 1 Ölü

- Çin'de heyelan faciası: 1 ölüPEKİN - Çin'de şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi.

- Çin'de heyelan faciası: 1 ölü
PEKİN - Çin'de şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği korkunç facia kameralara yansıdı.
Çin'in Fujian eyaletinin Wuping kentinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir kişi ve çevrede bulunan araçlar toprak altında kaldı. Heyelanın olduğu bölgede evler boşaltılırken olay yerine gelen ekipler toprak altında kalan kişiyi çıkardı. Ancak toprak altında kalan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.- Çin'de Heyelan Faciası: 1 Ölü
Kaynak: İHA
ölü, heyelan, çin, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:49 Bozyazı sahilinde erkek cesedi bulundu
14:49 BES fonu istatistikleri
14:49 İş Bankasından çocuklara karne hediyesi
14:48 Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri Oltu'ya hayran kaldı
14:48 Afyonkarahisar'da İranlı çocuğa posta dağıtım aracı çarptı
14:48 Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
14:47 Hayatında denize girmeyen çocuklar denizle buluştu
14:47 Taksici esnafının acı günü
14:47 (Özel) İstanbul'daki feci kazada ölen motosikletli genç kız gelinlikle uğurlandı
14:47 Elazığ'da FETÖ operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
14:47 TANAP'tan aldığı destek ile topraksız serada üretim yapacak
14:47 Aldığı karnesi ile evine dönen çocuk ölümden döndü
14:47 Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulunda karne töreni yapıldı
14:46 Karalar: "Suyu tek aşamada yüzde 30 indirmeyeceğiz"