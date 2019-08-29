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Çin'de hortum: 8 ölü

Çin'in Hainan eyaletini vuran hortum sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

29.08.2019 12:04 Çin'de hortum: 8 ölü
Çin'in Hainan eyaletini vuran hortum sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, ülkenin güneyinde bulunan Hainan eyaletini hortum vurdu. Yerel saat ile 04.00 civarında eyaletin Danzhou şehrindeki Nada semtini vuran hortumda, 8 kişi hayatını kaybetti ve 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Hortumdan etkilenen bölgelere arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Hortum nedeniyle çok sayıda yapı ve araçta maddi hasar meydana geldi.
Görüntü Dökümü
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-Hortumun vurduğu yerlerden görüntüler
-Yapı ve araçlarda meydana gelen maddi hasar
-Yollara devrilen ağaçlar



Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: DHA

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