04.07.2019 10:55
Haberler» Güncel» Haber

Çin'de hortum faciası: 6 ölü

Çin'in kuzeydoğusunda meydana gelen hortum en az 6 kişinin ölümüne, 190 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Çin'in kuzeydoğusunda meydana gelen hortum en az 6 kişinin ölümüne, 190 kişinin yaralanmasına neden oldu. Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Kaiyuan şehrinde dün gece meydana gelen hortum en az 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 190 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Şiddetli hortum bölgedeki evlerin çatılarını parçalayarak ilerlerken şehirdeki elektrik hatlarını tahrip etti. Yerel medya, şehrin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintilerinin yaşandığını bildirdi. Kaiyuan'ın sanayi bölgesi Teiexi hortumdan en fazla etkilenen yer oldu. Hortumun şehirden geçtiği 15 dakika boyunca saatte 80 kilometre hıza ulaştığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre 120 kişi bölgeden tahliye edildi. Acil durum yetkilileri şehirde arama ve kurtarma operasyonlarına başladı.
(İHA) Çin'de hortum faciası: 6 ölü
Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:54   Filden fotoğraf çeken kadına tokat
13:54   Karacabey, kültür merkezine kavuşuyor
13:54   Abdülhamit Han'ın torunundan Başkan Alemdar'a ziyaret
13:54   Niğde'nin "Sarı Civciv"i 38 yıldır görev başında
13:54   Karadeniz'de gün batımı güzelliği
13:54   İçme suyu arızaları koordineli bir şekilde gideriliyor
13:54   KARAMAN Köy muhtarını bıçaklayan şüpheli, adliyeye sevk edildi