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BBC

Çin'de iki kişide veba görüldü

Çin'de veba teşhisi konulan iki kişinin hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

14.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:05Çin'de iki kişide veba görüldü

Çin'de veba teşhisi konulan iki kişinin hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Veba, tarihin en ölümcül hastalığı olarak biliniyor.

"Yersinia pestis" adlı bakterinin yol açtığı hastalık üç şekilde ortaya çıkıyor.

Bunlar, akciğerlerde görülen pnömonik veba, bir kan enfeksiyonu olan septisemik veba ve lenf bezlerini etkileyen hıyarcıklı veba.

Orta Çağ'da Avrupa nüfusunun yüzde 60'ı vebadan öldü

Hastalığın en bilinen formu olan hıyarcıklı veba, Orta Çağ'ın sonlarında görülen Kara Ölüm dahil bir dizi salgına neden olmuş, Avrupa nüfusunun yüzde 60'ı hayatını kaybetmişti.

Pekin'deki bir hastanede tedavi altına alınan hastaların hıyarcıklı vebadan daha da tehlikeli olduğu bilinen pnömonik vebaya yakalandıkları belirtiliyor.

ABD Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezine göre (CDC) veba, enfekte hayvanlarla temas yoluyla ya da enfekte hayvanlardaki bitlerin ısırmasıyla geçiyor.

Ancak pnömonik veba öksürük yoluyla bulaşıyor. Son derece bulaşıcı olan hastalık, derhal antibiyotikle tedavi edilmezse ölüme yol açıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Fabio Scano, Çinli yetkililerin hastalığı kontrol altında tutmak için büyük çaba harcadığını söyledi.

Dağ sıçanı ciğeri yiyen iki kişi öldü

2014'te bir kişinin vebadan ölmesi sonucu Yumen kenti karantinaya alınmıştı.

ABD'de de Arizona, Colorado ve Oregon'da hıyarcıklı veba görülmüştü. 2014'te ABD'de görülen 16 vakadan dördü ölümle sonuçlanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Afrika, Asya ve Güney Amerika'da özellikle kırsal kesimlerde 2010 ile 2015 yılları arasında 3.248 vaka görüldü, toplam 584 kişi hayatını kaybetti.

Madagaskar'da 2017'de görülen veba salgını 202 kişinin ölümüne yol açtı. 2.348 vakadan 1.791'inin pnömonik veba olduğu açıklamıştı.

Mayıs'ta Moğolistan'da çiğ dağ sıçanı ciğeri yedikleri öne sürülen bir çift hayatını kaybetmişti. Bölgede dağ sıçanı ciğerinin bazı hastalıkları tedavi ettiğine inanılıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
BBC


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