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Çin'de ilk defa klonlanan kedi, nesli tükenmekte olan pandaların çoğaltılmasına ümit oldu

İlk defa bir kediyi klonlayan Çin, bu işlemi dünya çapında nesli tükenmekte olan hayvanları temsil eden pandalar üzerinde denemeye hazırlanıyor.

05.09.2019 15:38 Çin'de ilk defa klonlanan kedi, nesli tükenmekte olan pandaların çoğaltılmasına ümit oldu
İlk defa bir kediyi klonlayan Çin, bu işlemi dünya çapında nesli tükenmekte olan hayvanları temsil eden pandalar üzerinde denemeye hazırlanıyor. Çin Bilim Akademisi Uzmanı Chen Dayuan çalıştığı kurumda bir kediyi taşıyıcı anne olarak kullanıp ülkenin sembolü olan panda klonlamayı deneyeceklerini söylüyor. Uzmanlar panda ile kedinin doğum sırasında aynı büyüklükte olduğunu belirtiyor.

Kedi klonlama işlemini gerçekleştiren Pekin merkezli Sinogene adlı şirket, 2017 yılından bu yana 40 kadar köpek klonladı. 7 ay önce ölen kedisini klonlatan 23 yaşındaki Huang Yu bu işlemin yüzde 90 oranında başarılı olduğunu belirtiyor.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Anne, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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