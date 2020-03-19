Menü
Haberler››Güncel››Çin'de ilk kez yeni korona vakası tespit edilmedi - Güncel

Çin'de ilk kez yeni korona vakası tespit edilmedi

Çin anakarasında korona virüsü salgınının başından bu yana günlük bazda ilk kez yeni hiçbir lokal vaka kaydedilmezken, ülke dışı kaynaklı 34 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı.

19.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:31
Çin'de ilk kez yeni korona vakası tespit edilmedi
Çin anakarasında korona virüsü salgınının başından bu yana günlük bazda ilk kez yeni hiçbir lokal vaka kaydedilmezken, ülke dışı kaynaklı 34 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada korona virüsü salgının başından bu yana günlük bazda ilk kez yeni bir lokal vakanın tespit edilmediği açıklandı. Açıklamada salgın nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 3 bin 245'e yükseldiği bildirildi. Yapılan açıklamada en son gerçekleşen ölümlerin tamamının, salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiği aktarıldı. Komisyon, Çin'e yurt dışından gelen 34 yeni vakanın 21'inin başkent Pekin'de görüldüğünü, yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısının 189'a çıktığını bildirdi. Çin'de şu ana dek kayıtlara geçen toplam vaka sayısı ise 80 bin 928'e ulaştı. Buna ek olarak Çin'de dün 819 kişi hastanelerden taburcu edilirken, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısı 70 bin 420'ye yükseldi.
Öte yandan, Hong Kong'daki vaka sayısının 193'e yükseldiği, ülkedeki toplam can kaybı sayısının ise 4 olduğu aktarıldı.
(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine ve motorine indirim bekleniyor Güncel
Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine ve motorine indirim bekleniyor
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu Güncel
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Çin’de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Güncel
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Loading