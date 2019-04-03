Çin'de İlkokulda Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

Çin
'de bir ilkokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 öğrenci yaralandı.
Çin'in orta kesimindeki Hunan
eyaletine bağlı Ningyuan ilçesinde bir ilkokulda sabah 7.15 sıralarında bıçaklı saldırı yaşandı. Olayda yaralanan 2 öğrencinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.
Yerel emniyet birimleri, polis tarafından gözaltına alınan saldırganın 31 yaşında olduğunu, saldırının nedeninin araştırıldığını açıkladı. - PEKİN
Sabah, Hunan, Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
Kaynak: İHA