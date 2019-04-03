03 Nisan 2019, 10:32
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Çin'de İlkokulda Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

Çin

Çin'de bir ilkokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 öğrenci yaralandı.

Çin'de bir ilkokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 öğrenci yaralandı.

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Ningyuan ilçesinde bir ilkokulda sabah 7.15 sıralarında bıçaklı saldırı yaşandı. Olayda yaralanan 2 öğrencinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Yerel emniyet birimleri, polis tarafından gözaltına alınan saldırganın 31 yaşında olduğunu, saldırının nedeninin araştırıldığını açıkladı. - PEKİN Sabah, Hunan, Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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