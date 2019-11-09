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Çin'de insan yüzünü andıran balık görüntülendi! 294 bin TL değer biçildi

Çin'in Kunming şehrine bağlı bir köyde sıra dışı bir balık görüntülendi. İnsanı andıran yüzüyle şaşkına çeviren balık, sosyal medyada gündem oldu. 2010 yılında 44 yaşındaki Brendan O'Sullivan tarafından yakalanan 'insan yüzü' sazan balığına 40.000 sterlin (294 bin Türk Lirası) değer biçilmişti.

09.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:06

Çin'in güneyindeki şehrine bağlı bir köyde görüntülenen balık, insanı andıran yüzüyle şaşkına çevirdi. Yüz bölgesindeki desenleriyle insanı andıran balık, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"BALIK PERİYE DÖNÜŞTÜ"

Görüntüler Çin'in popüler paylaşım sitesi Weibo'daki bir üye tarafından "Balık periye dönüştü" sözleriyle yayınlandı. Yüzünde gözlere benzeyen iki siyah nokta, burun kenarlarında iki şerit ve ağza benzeyen yatay bir çizgi bulunan balık, kullanıcılar tarafından büyüleyici bulundu. Bazı kullanıcılar ise canlı için 'korkutucu' dedi.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR CANLIYLA KARŞILAŞMADIK"

2016'da, Çin'in Hunan eyaletindeki Wugang şehrinde yakalanan sazan balığı insanı andıran yüzüyle heyecan yaratmıştı. Balığı yakalayan ilkokul öğretmeni Qiu Xiaohua, daha önce böyle bir canlıyla karşılaşmadığını açıklamıştı.

294 BİN TL DEĞER BİÇİLDİ

Çinli koleksiyonerler nadir görülen bitki ve hayvanlar için büyük paralar ödeyebiliyor. 2010 yılında, Essex'te kasaplık yapan 44 yaşındaki Brendan O'Sullivan tarafından yakalanan 'insan yüzü' sazan balığına 40.000 sterlin (294 bin Türk Lirası) değer biçilmişti.

Çin'de insan yüzünü andıran balık görüntülendi! 294 bin TL değer biçildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Kunming, Dünya


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