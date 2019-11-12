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Çin'de ısıtmalı yatağın patlama anı kamerada

Çin'de bir evde elektrikle ısıtmalı yatak patladı.

12.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:56Çin'de ısıtmalı yatağın patlama anı kamerada

Çin'de bir evde elektrikle ısıtmalı yatak patladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda, yaralanan olmadı.

Olay, Çin'in bölgesindeki Tangshan kentindeki bir evde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, evinde oturduğu sandalyede televizyon izleyen kadının arkasındaki elektrikle ısıtmalı yatağın aniden patladığı görüldü. Patlama sırasında yatağın iç kısmından alevler çıktığı ve odanın dumanla kaplandığı görüntülere yansırken, kadın korkarak odadan kaçtı. Yerel medya, yatağın elektrik arızası sonucu patlamış olabileceğini bildirdi.



Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Dünya

Kaynak: DHA

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