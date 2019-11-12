Haberler » Güncel » Çin'de ısıtmalı yatağın patlama anı kamerada - Haber

Çin'de ısıtmalı yatağın patlama anı kamerada

Çin'de ısıtmalı yatağın patlama anı kameradaÇin, (DHA)- Çin'de bir evde elektrikle ısıtmalı yatak patladı.

12.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:03
Çin'de ısıtmalı yatağın patlama anı kamerada
Çin, (DHA)- Çin'de bir evde elektrikle ısıtmalı yatak patladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda, yaralanan olmadı.
Olay, Çin'in Hebei bölgesindeki Tangshan kentindeki bir evde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, evinde oturduğu sandalyede televizyon izleyen kadının arkasındaki elektrikle ısıtmalı yatağın aniden patladığı görüldü. Patlama sırasında yatağın iç kısmından alevler çıktığı ve odanın dumanla kaplandığı görüntülere yansırken, kadın korkarak odadan kaçtı. Yerel medya, yatağın elektrik arızası sonucu patlamış olabileceğini bildirdi.
Çin'de ısıtmalı yatağın patlama anı kamerada

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:36 Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
14:36 Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'dan Siirt Valisi Atik'e ziyaret
14:35 İranlılar Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor (1)
14:34 Uzungöl'de yıkım kararı verilen binalardan 17'si tıraşlanacak
14:34 Almanya'da Türkler kan bağışı kampanyası düzenledi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:10 Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu
14:07 Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
13:46 Terörist Fetullah Gülen'in talimatını diğer üyelere ileten HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu'na hapis cezası
13:35 700 milyon dolarlık kritik infazda önemli gelişme: Öldürülen Uygurlu'nun kullandığı araba diplomatik plakalı çıktı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 14:36:45