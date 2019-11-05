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Çin'de itfaiyeci, balkondan atlamaya çalışan öğrenciyi böyle kurtardı

Çin'de itfaiyeci, balkondan atlamaya çalışan öğrenciyi böyle kurtardıÇin, (DHA)- ÇİN'de bir öğrenci yurdunda telefonu çalındığı iddiasıyla ikinci kat balkonundan atlamaya kalkan genci, itfaiye görevlisi kurtardı.

05.11.2019 19:49 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:50
Çin'de itfaiyeci, balkondan atlamaya çalışan öğrenciyi böyle kurtardı
Çin, (DHA)- ÇİN'de bir öğrenci yurdunda telefonu çalındığı iddiasıyla ikinci kat balkonundan atlamaya kalkan genci, itfaiye görevlisi kurtardı. Öğrencinin bulunduğu katın bir üst balkonundan sarkan görevli, genci ayaklarıyla iterek içeri girmesini sağladı. O anlar, kameralara yansıdı.
Olay, Çin'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Hechi şehrinde bir ortaokul öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurdun ikinci katında bir öğrenci, telefonu çalındığı iddiasıyla balkondan atlamaya kalktı. Yurt görevlileri, itfaiye ekibinden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, öğrencinin atlama riskine karşı binanın dışına şişme minder yerleştirdi. O sırada bir itfaiye görevlisi de öğrencinin çıktığı balkonun bir üst katına çıkıp boruya tutunarak aşağıya doğru sarktı. Görevli, üçüncü katta kalan öğrencilerin tuttuğu ip sayesinde balkondan atlama teşebbüsünde bulunan öğrenciyi ayaklarıyla iterek öğrencinin içeri girmesini sağladı. İtfaiye görevlisi de öğrencinin arkasından balkondan içeriye girdi. O anlar, binanın dışında bulunan itfaiye görevlileri tarafından kaydedildi.
Görevlinin ve balkondan atlama teşebbüsünde bulunan öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Çin'de itfaiyeci, balkondan atlamaya çalışan öğrenciyi böyle kurtardı

Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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