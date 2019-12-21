Haberler » Güncel » Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde araba çarptı - Haber

Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde araba çarptı

Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde araba çarptıÇİN, (DHA) ? Çin'de bir kadına yolda araba çarptı, 10 dakika sonra eşinin yanına koşan adama aynı yerde başka bir araba çarptı.

21.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:30
Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde araba çarptı
ÇİN, (DHA) ? Çin'de bir kadına yolda araba çarptı, 10 dakika sonra eşinin yanına koşan adama aynı yerde başka bir araba çarptı. Yaraları ciddi olan koca hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı.
Çin trafik polisi tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, yoğun trafikte araçların arasından motosikletiyle giden bir kadına dönüş yoluna giren bir aracın çarptığı görüldü. Kadının yardımına yakında bulunan polisler koştu. Öte yandan eşinin yaralandığını duyan koca da olay yerine koşarak gelirken yine aynı yerde adama başka bir araç çarptı. Eşine araba çarptığını gören kadının, sekerek kocasının yanına koştuğu görüldü. .Hafif yaralanan kadın ayakta tedavi görürken, kocasının yaralarının daha ciddi olması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde araba çarptı

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:40   Warriors Of Turan, İstanbul'da gerçekleştirilecek - Haber
17:40   Vatandaşlar sıcak havanın keyfini park ve sahillerde çıkardı - Haber
17:38   Batman'da polis, trafik kontrolünde eşine ceza yazdı - Haber
17:36   İstanbul Kent Konseyi açıldı - Haber
17:34   İstanbul'da büyük spor organizasyonu - Haber
17:00   CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Haber
16:34   Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Haber
15:58   İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı - Haber
15:28   Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor - Haber
21.12.2019 17:42:35