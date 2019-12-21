Haberler » Dünya » Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde otomobil çarptı - Haberler

Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde otomobil çarptı

Çin'de bir kadına yolda otomobil çarptı, 10 dakika sonra yanına koşan eşine de aynı yerde başka bir araç çarptı.

21.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:51 Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde otomobil çarptı

Çin'de bir kadına yolda otomobil çarptı, 10 dakika sonra yanına koşan eşine de aynı yerde başka bir araç çarptı. Kazalarda, koca ağır, eşi ise hafif şekilde yaralandı.

Çin trafik polisi tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, yoğun trafikte araçların arasından motosikletiyle giden bir kadına dönüş yoluna giren bir aracın çarptığı görüldü. Kadının yardımına yakında bulunan polisler koştu. Öte yandan eşinin yaralandığını duyan koca da olay yerine koşarak geldi. Kocaya da aynı yerde başka bir araç çarptı. Eşine otomobil çarptığını gören kadın, sekerek kocasının yanına geldi. Bu anlar kameralara yansırken, hafif yaralı kadın ayakta tedavi gördü, durumu ağır olan kocası ise hastaneye kaldırıldı.



Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

19:06   Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
18:53   Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı - Haberler
18:48   ABD'den Türkiye-Libya mutabakatına tepki: 'Faydasız ve kışkırtıcı' - Haberler
18:48   Elazığ'da CHP kongresinde gerginlik - Haberler
18:44   Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti - Haberler
18:36   Araçları çekilenlere önemli uyarı! "Nereye park edilen araçlar çekilir" sorusuna uzman isim yanıt verdi - Haberler
18:36   Hakkari'de EYP patlaması sonucu yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu - Haberler
18:18   Son dakika: ABD'den Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklama: Endişe duyuyoruz - Haberler
15:09   Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Haberler
21.12.2019 19:08:42