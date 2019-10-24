Çin'de kamu enerji şirketinin eski yetkilisine soruşturma

Çin'de yolsuzluk soruşturma komisyonu, bir kamu enerji şirketinin eski genel müdürüne disiplin ve kanun ihlalleri şüphesiyle soruşturma başlattı.

Ülkede yolsuzluk soruşturmalarına bakan Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu, China Huadian Corporation LTD'in Eski Genel Müdürü Yün Gongmin'in disiplin kuralları ve kanunları ciddi şekilde ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma altına alındığını açıkladı.

Yün, Çin kamu şirketinde 2006'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamış, 2008'de genel müdür makamına yükselmiş, 2013'de ise görevinden ayrılmıştı.

Ülkenin elektrik enerjisi üretimi konusunda çalışmalar yürüten ve 2002'de kurulan China Huadian Corporation, dünyanın en büyük 500 şirketinden biri olarak kabul ediliyor.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Kamu Varlıkları Denetim ve İdare Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren şirket, ülkenin 5 büyük enerji şirketinden birini oluşturuyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" sözleriyle nitelendirmişti.

Yolsuzluğa karışan üst düzey bürokratlar "kaplanlar" olarak tanımlanırken, alt düzey bürokratlar ise "sinekler" olarak tarif ediliyor.

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere, ömür boyu hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebilirken, bu suçu irtikap edenlerin genellikle rüşvet olarak aldıkları, gayri menkul ve lüks eşyalar gibi yasa dışı kazançları devlete devrediliyor.

Kaynak: AA