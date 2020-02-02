Çin'de karantina bölgesini terk etmeye çalışanların ordu tarafından vurulduğu iddia edildi

Çin'de ortaya çıkan ve şu ana kadar 304 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs sebebiyle Çin'in Wuhan kentinin bulunduğu Hubei eyaletinde yaklaşık 60 milyon kişi karantina altında. Eyalet, Çin Ordusu tarafından kuşatılırken, il dışına çıkmak isteyenlere "vur emri" geldi. Bu kurala uymayan 22 kişinin öldürüldüğü iddia edildi.

KOLLUK KUVVETLERİ SOKAKLARDA

Sosyal medyada ordu güçlerinin ve emniyet ekiplerinin sokaklarda silahla gezmesi ise iddiaların doğruluğunu güçlendirir nitelikte. Görüntülerde, karantinaya alınmış şehrin boş sokaklarında ellerindeki silahlarla gezen kolluk kuvvetleri yer alıyor. Bu durum ise, ölümcül salgının 60 milyonluk eyalette yarattığı korkunç tabloyu gözler önüne seriyor.

ORDUYA "VUR" EMRİ GELDİ

Salgın sebebiyle karantinaya alınan eyaleti vatandaşların terk etmemesi uyarısı yapıldı. Yetkililer tarafından yapılan uyarıya uyulmaması halinde orduya silah ateşleme yetkisi verildi. Öte yandan bölgenin kızıl ötesi İHA'larla izlendiği ve şehirler arası yolların beton bloklarla kapatıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

SARS'I GEÇMESİ BEKLENİYOR

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003 yıllarında 5 bin 327 kişiye buluşan şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) vaka sayısını geçmiş durumda. Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.

ÇİN DIŞINDA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Yaşananların ardından bugün Filipinler'den korkutan bir açıklama geldi. Filipinler Sağlık Bakanlığı, 44 yaşındaki bir Çinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylelikle, Çin dışında koronavirüsün sebep olduğu ilk ölüm gerçekleşti.

Yetkililer, Wuhan kentinden ülkeye gelen kişinin Cumartesi gecesi yaşamını yitirdiğini duyurdu. Filipinler'de bugüne kadar 2 kişide koronavirüs tespit edilmişti. Bunlardan biri 44 yaşındaki adam ve diğeri de onun 38 yaşındaki arkadaşıydı. 38 yaşındaki kadının tedavisinin devam ettiği açıklandı. Yetkililer, çiftin 21 Ocak'ta Hong Kong üzerinden ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Filipinler Sağlık Bakanı Francisco T. Duque III, "Bu hastalık dışarıdan gelmiş bir hastalık ve ülkede yaşayan birisine bulaştığına dair bir kanıt yok" dedi. Dünya Sağlık Örgütü de resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaşanan ölümü doğruladı.