- Çin'de karantina otelinin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
- Çin'de karantina otelinin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi Çin'in Fujian eyaletinde çöken karantina otelinin enkazından 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu olayda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.
11.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:05
- Çin'de karantina otelinin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
PEKİN - Çin'in Fujian eyaletinde çöken karantina otelinin enkazından 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu olayda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Çin'in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentinde Cumartesi günü çöken karantina otelinin enkazından 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çin Devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği, 3 kişinin ise hala enkaz altında olduğu belirtildi.Enkaz altından 68 kişi kurtarılırken arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.Enkazdan 69 saat sonra kurtarıldıEnkazda süren arama kurtarma çalışmaları sırasında ekipler tarafından yeri tespit edilen bir kişi 69 saat sonra sağ kurtarıldı. Kurtarılan kişinin bilincinin yerinde olduğu belirtildi.Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otelin izinsiz yapılan tadilat çalışmaları nedeniyle çöktüğü ifade edildi. Açıklamada, kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılacağı belirtildi.Otelde korona virüs hastalarıyla temas kuran insanlar karantina altında tutuluyordu. Çöken bina 2013 yılında inşa edilmiş, 2018 yılında ise otel olarak işletmeye açılmıştı.
PEKİN - Çin'in Fujian eyaletinde çöken karantina otelinin enkazından 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu olayda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Çin'in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentinde Cumartesi günü çöken karantina otelinin enkazından 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çin Devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği, 3 kişinin ise hala enkaz altında olduğu belirtildi.Enkaz altından 68 kişi kurtarılırken arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.Enkazdan 69 saat sonra kurtarıldıEnkazda süren arama kurtarma çalışmaları sırasında ekipler tarafından yeri tespit edilen bir kişi 69 saat sonra sağ kurtarıldı. Kurtarılan kişinin bilincinin yerinde olduğu belirtildi.Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otelin izinsiz yapılan tadilat çalışmaları nedeniyle çöktüğü ifade edildi. Açıklamada, kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılacağı belirtildi.Otelde korona virüs hastalarıyla temas kuran insanlar karantina altında tutuluyordu. Çöken bina 2013 yılında inşa edilmiş, 2018 yılında ise otel olarak işletmeye açılmıştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı