Çin'de karayolu trafiği normale dönmeye başladı

Birçok tesisin üretime başlamasının ardından ulaşımda da hareketlilik başladı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Ulaşım Yönetim Müdürlüğü, Hubei eyaleti ve başkent Beijing dışında ülkedeki karayolu ulaşımının ve taşımacılığın genel olarak normale döndüğünü açıkladı.

Ulaşım Yönetim Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, 25 Şubat itibarıyla ülkenin karayollarında salgın kontrolü amacıyla kurulan 11 bin kontrol noktası kaldırıldı ve otoyollarda bin 100 geçiş noktası tekrar açıldı.

Ülkenin 27 eyaletinde eyaletlerarası yolcu otobüs seferleri 24 Şubat itibarıyla yeniden başlatıldı. Çalışanların işbaşı yapmasına destek olmak amacıyla 26 eyalette 477 bin işçi, eyalet yönetimleri tarafından servislerle iş yerlerine ulaştırıldı.