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Çin'de kimya fabrikasında büyük yangın

Çin'de kimya fabrikasında yangın çıktı.

14.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:06Çin'de kimya fabrikasında büyük yangın

Çin'de kimya fabrikasında yangın çıktı. Fabrika içerisindeki yanıcı maddeler nedeniyle yangın hızla yayılırken, küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği belirtildi. İlk bilgilere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

Çin'in Guangdong bölgesindeki Zhuhai kentinde bulunan kimya fabrikasında yangın çıktı. Fabrika içerisinde yer alan kimyasal maddeler nedeniyle hızla yayılan yangında, küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği belirtildi. 200 itfaiye personelinin ve 40 itfaiye aracının yangına müdahalesinin sürdüğü açıklanırken; ilk belirlemelere göre yangında can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

-Yükselen alevler ve dumanlar

-İşçilerin kaçışları



Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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