Çin'de klinik deneyler: Favipiravir adlı ilaç koronavirüste iyileşme sürecini hızlandırıyor
Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, yapılan klinik deneylerde Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi.
18.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:22
Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, yapılan klinik deneylerde Favipiravir 'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Favipiravir, Ekonomi
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