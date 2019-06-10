10.06.2019 13:19
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Çin'de kömür madeninde göçük: 9 ölü, 10 yaralı

Çin

Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 9 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 9 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
China Daily'nin haberine göre, Çangçun kenti yetkilileri, resmi Weibo hesabından yaptığı açıklamada, sarsıntının ardından bir kısmı çöken madenin kuyusunda mahsur kalan 9 işçinin yaşamını yitirdiğini, 10 işçinin de yaralandığını belirtti.
Yetkililer, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel