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Çin'de köprü çöktü: 3 ölü

Çin'de köprünün seyir halindeki araçların üzerine çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

11.10.2019 12:30Çin'de köprü çöktü: 3 ölü
Çin'de köprünün seyir halindeki araçların üzerine çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in Wuxi şehrinde bir otoyolun üzerindeki köprü çöktü. Otomobillerin seyir halinde olduğu esnada çöken köprü, 3 kişinin hayatını kaybetmesine 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri yaralıları hastaneye taşırken, hurdaya dönen araçlar olay yerinden kaldırıldı.
Yapılan ön araştırmaya göre köprünün çökmesine aşırı yüklü bir kamyonetin neden olduğu belirtiliyor.
(EK-ÖK-D)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: İHA

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