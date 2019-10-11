Haberler » Güncel » - Çin'de köprü çöktü: 3 ölü

- Çin'de köprü çöktü: 3 ölü

- Çin'de köprü çöktü: 3 ölüPEKİN - Çin'de köprünün seyir halindeki araçların üzerine çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

11.10.2019 23:36- Çin'de köprü çöktü: 3 ölü
- Çin'de köprü çöktü: 3 ölü
PEKİN - Çin'de köprünün seyir halindeki araçların üzerine çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in Wuxi şehrinde bir otoyolun üzerindeki köprü çöktü. Otomobillerin seyir halinde olduğu esnada çöken köprü, 3 kişinin hayatını kaybetmesine 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri yaralıları hastaneye taşırken, hurdaya dönen araçlar olay yerinden kaldırıldı.
Yapılan ön araştırmaya göre köprünün çökmesine aşırı yüklü bir kamyonetin neden olduğu belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:38 Dışişleri bakanlığı'ndan abd'ye 'yaptırım' cevabı
00:36 Trump'tan "Türkiye" açıklaması
00:36 Spor deniz türüç'ün açıklamaları
00:34 Çanakkale'de, yol kenarında otobüs beklerken otomobil çarpan 3 kadın öldü
00:33 Çanakkale ? biga'da otomobilin çarptığı 3 kişi hayatını kaybetti
00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli takıma tebrik
00:30 Çanakkale'de, yol kenarında otobüs beklerken otomobilin çarptığı 3 kadın, öldü
12.10.2019 00:42:19