Çin'de korona nedeniyle ölü sayısı 2 bin 914'e ulaştı

Çin'de Pazar günü korona virüsü nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısının 2 bin 914'e ulaştığı bildirildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan korona virüsü nedeniyle bilanço artıyor. Çin'de Pazar günü korona virüsü nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 2 bin 914'e yükseldiği açıklandı. Dünya genelinde ise korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde 202 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, bunun 23 Ocak'tan bu yana kaydedilen en düşük sayı olduğu bildirdi. Yeni vakalardan 196'sı, salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görülürken ülkedeki toplam vaka sayısı 80 bin 174'e yükseldi.

Komisyon ayrıca, 44 bin 462 hastanın da taburcu edildiğini aktardı.

TEDBİRLER ARTTIRILIYOR

Çin hükümeti, virüsün ülke dışından girme ihtimaline karşı önlemlerin sıkılaştırılacağını açıkladı. Bu kapsamda Çin'e gelenlerin, sınırda sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı beyanatta bulunmaları gerektiği belirtildi. Çinli makamlar, gerek duyulması halinde salgın durumunun kötüleştiği ülkelerdeki Çin vatandaşlarını tahliye etmek için de adımlar atılacağını duyurdu.

Japon basınında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Nisan ayı içinde Japonya'ya gerçekleştirmesi beklenen resmi ziyaretin sonbahara ertelenmesinin düşünüldüğü yazıldı. Xi Jinping'in Çin'den Japonya'ya Mayıs 2008'den bu yana yapılacak devlet başkanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştirmesi planlanıyordu.

GÜNEY KORE'DE ÖLÜ SAYISI 22 OLDU

Öte yandan yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınında Çin sınırları dışında görülen can kaybı ve vaka sayılarındaki artış sürüyor. Güney Kore'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. Ülke genelinde 476 yeni vaka kayıtlara geçerken toplam vaka sayısı ise 4 bin 212'ye yükseldi.

Seul'un tüm ısrarlarına rağmen 80'den fazla ülkenin, Güney Kore'den gelen ziyaretçilere yönelik kısıtlamalara ya da karantina uygulamasına başvurduğu ifade edildi.

Çin'den sonra en çok can kaybının görüldüğü ülke olan İran'da ise Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 54'e yükseldiği bildirildi.

Irak'ta 6 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 19'a çıktı.

Avrupa kıtasında en çok vakanın görüldüğü İtalya'da da Covid-19 salgınında 34 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı bin 694'e yükseldi.

Böylelikle dünya genelinde salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 42'ye ulaştı.

(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İHA